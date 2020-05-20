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Переговоры Ф-1 с Хоккенхаймом активизировались после проблем с карантином в Великобритании

Переговоры Ф-1 с Хоккенхаймом активизировались после проблем с карантином в Великобритании
Авто / Формула-1 0

Директор автодрома в Хоккенхайме Йорн Теске подтвердил, что в Германии ведут переговоры с Формулой-1 о проведении Гран-при в 2020 году.

«Это правда, мы действительно ведём переговоры с Формулой-1. Сейчас мы перешли от режима разговора к переговорам. Мы выясняем, при каких условиях проведение гонки будет возможным — одобрение властей, эпидемиологическая ситуация, доступность тестов. И, конечно же, экономика. Это всё важные вопросы.

Похоже, что политическое решение по вопросу об отмене карантина в Англии может повлиять на европейский календарь гонок и, следовательно, на нас. Но это не означает, что мы автоматически выбываем из возможного календаря, если гонка в Великобритании состоится», — приводит слова Йорна Теске Motorsport.

Напомним, в Великобритании не готовы отменить карантин для приезжающих гонщиков и членов команд, так что проведение гонки находится под угрозой.

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