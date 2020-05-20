Missed Apex: «Рено» собирается продать команду, сохранив статус моториста

Компания «Рено» собирается продать команду Формулы-1 неназванной компании, сообщает Missed Apex в своём «твиттере». По информации источника, одна из компаний заинтересовалась предложением команды.



«В „Рено“ не планируют увеличивать финансирование команды, так что возвращения в группу лидеров не ожидается. Борьба за титул требует больших затрат, так что от неё придётся отказаться. Выбор у „Рено“ небольшой — либо продать команду, либо ждать нового регламента. Сейчас „Рено“ обратилась к одной обеспеченной компании с предложением продать команду. По условиям сделки, команда должна продолжать использовать моторы „Рено“. Одна из компаний, к которой обратились в „Рено“, проявила интерес и размышляет над предложением», — гласит сообщение Missed Apex в «твиттере».