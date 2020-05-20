Missed Apex: «Рено» собирается продать команду, сохранив статус моториста

Компания «Рено» собирается продать команду Формулы-1 неназванной компании, сообщает Missed Apex в своём «твиттере». По информации источника, одна из компаний заинтересовалась предложением команды.
«В „Рено“ не планируют увеличивать финансирование команды, так что возвращения в группу лидеров не ожидается. Борьба за титул требует больших затрат, так что от неё придётся отказаться. Выбор у „Рено“ небольшой — либо продать команду, либо ждать нового регламента. Сейчас „Рено“ обратилась к одной обеспеченной компании с предложением продать команду. По условиям сделки, команда должна продолжать использовать моторы „Рено“. Одна из компаний, к которой обратились в „Рено“, проявила интерес и размышляет над предложением», — гласит сообщение Missed Apex в «твиттере».
- 20 мая 2020
-
23:38
-
22:43
-
22:04
-
21:03
-
20:06
-
19:05
-
18:01
-
16:31
-
15:57
-
15:21
-
14:58
-
13:15
-
12:12
-
11:57
-
11:38
-
10:58
-
10:45
-
09:55
-
09:14
-
01:03
- 19 мая 2020
-
23:49
-
22:52
-
22:25
-
20:46
-
19:33
-
18:56
-
17:59
-
16:50
-
15:30
-
15:08
-
13:59
-
12:32
-
12:06
-
11:36
-
10:05