Очередной скандал в NASCAR: пилот адресовал неприличный жест сопернику

Пилот NASCAR Чейз Эллиотт отлично проводил этап в Дарлингтоне. Он прорвался с 17-й позиции и претендовал на победу, но за 22 круга до финиша его машину задел Кайл Буш. Эллиотт выбыл из гонки, но не стал игнорировать действия соперника.



Чейз выбрался из машины, но остался на трассе. Он дождался, когда Буш завершит очередной круг, и показал ему средний палец. Эпизод попал в официальную трансляцию.

Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.

Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.

В общем зачёте NASCAR после гонки в Дарлингтоне лидирует Кевин Харвик. На его счету 258 очков. Вторым идёт Джоуи Логано, который уступает Кевину 34 балла. Третью промежуточную строчку занимает Алекс Боуман. У него на 39 очков меньше, чем у Харвика.