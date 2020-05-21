Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Мерседес» объявит новый состав после старта сезона-2020

«Мерседес» объявит новый состав после старта сезона-2020
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команда не будет спешить с объявлением состава на 2021 год, как это сделали в «Феррари» и «Макларене».

«Мы не хотим вступать в переговоры, пока сезон не начался. Только после возобновления чемпионата мы рассмотрим все доступные варианты. «Макларен» и «Феррари» уже объявили составы и теперь будут испытывать проблемы весь год, чтобы скрыть свои наработки от уходящих пилотов.

Для Германии было бы здорово, чтобы Себастьян Феттель перешёл в «Мерседес». Я знаю его как личность, он очень прямолинеен, и у него те же ценности, что и у меня. Себастьян — четырёхкратный чемпион мира, поэтому нет необходимости говорить о его скорости», — приводит слова Вольфа GrandPX.news.

Источник: «Мерседес» намерен подписать контракт с Расселлом, Хэмилтон ждёт решения Вольфа
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020