«Мерседес» объявит новый состав после старта сезона-2020
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команда не будет спешить с объявлением состава на 2021 год, как это сделали в «Феррари» и «Макларене».
«Мы не хотим вступать в переговоры, пока сезон не начался. Только после возобновления чемпионата мы рассмотрим все доступные варианты. «Макларен» и «Феррари» уже объявили составы и теперь будут испытывать проблемы весь год, чтобы скрыть свои наработки от уходящих пилотов.
Для Германии было бы здорово, чтобы Себастьян Феттель перешёл в «Мерседес». Я знаю его как личность, он очень прямолинеен, и у него те же ценности, что и у меня. Себастьян — четырёхкратный чемпион мира, поэтому нет необходимости говорить о его скорости», — приводит слова Вольфа GrandPX.news.
Источник: «Мерседес» намерен подписать контракт с Расселлом, Хэмилтон ждёт решения Вольфа
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