Фетисов представил новую машину для RDS GP
Российский дрифтер Никита Фетисов, который в 2020 году будет выступать в чемпионате Russian Drift Series GP в составе российской команды «Лукойл Рейсинг Дрифт Тим», представил новую машину. Дрифт-кар создан на базе купе Nissan Silvia S15. Фотографии автомобиля в новой ливрее были опубликованы на официальной странице гоночного коллектива в «Твиттере».
Напомним, в 2020 году напарниками Никиты Фетисова по команде станут латвиец Кристапс Блушс, который поедет на BMW E92 Eurofighter в спецификации 2020 года, россиянин Никита Шиков, ставший официальным атлетом Toyota Gazoo Racing в России и строящий новую GR Supra A90, а также украинец Алексей Головня, который ранее показал своё новое купе Toyota GT86.
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