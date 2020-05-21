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«Я чувствовал себя идиотом». Риккардо — об аварии с Квятом

Риккардо — об аварии с Квятом в Баку
«Я чувствовал себя идиотом». Риккардо — об аварии с Квятом
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо рассказал, за какие аварии в Формуле-1 ему стыдно до сих пор.

«Воспоминания о Бахрейне-2012 весьма болезненны. Суббота была потрясающей. Я квалифицировался шестым на «Торо Россо». Вокруг только и говорили об этом. Но уже через 24 часа я всё похоронил. Я знал, что у меня была скорость, но не было большого опыта ведения борьбы впереди. Что из этого вышло, мы уже выяснили (Риккардо столкнулся с Хейкки Ковалайненом. – Прим. «Чемпионата»).

Ещё авария в Баку в 2019 году. Когда я проехал мимо, а затем врезался в машину Даниила Квята. Чувствовал себя полным идиотом. Я просто облажался. Мы неплохо знакомы с Даниилом, были напарниками сезон с небольшим. Поэтому я сразу извинился, но чувствовал себя очень гадко после того момента», — написал Риккардо на своей странице в «Твиттере».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
Видео можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Инстаграме».

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