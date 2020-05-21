«Я чувствовал себя идиотом». Риккардо — об аварии с Квятом

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо рассказал, за какие аварии в Формуле-1 ему стыдно до сих пор.



«Воспоминания о Бахрейне-2012 весьма болезненны. Суббота была потрясающей. Я квалифицировался шестым на «Торо Россо». Вокруг только и говорили об этом. Но уже через 24 часа я всё похоронил. Я знал, что у меня была скорость, но не было большого опыта ведения борьбы впереди. Что из этого вышло, мы уже выяснили (Риккардо столкнулся с Хейкки Ковалайненом. – Прим. «Чемпионата»).



Ещё авария в Баку в 2019 году. Когда я проехал мимо, а затем врезался в машину Даниила Квята. Чувствовал себя полным идиотом. Я просто облажался. Мы неплохо знакомы с Даниилом, были напарниками сезон с небольшим. Поэтому я сразу извинился, но чувствовал себя очень гадко после того момента», — написал Риккардо на своей странице в «Твиттере».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Видео можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Инстаграме».