Тото Вольф ответил Хельмуту Марко на замечание о молодых пилотах «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на слова советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко, заявившего, что ему смешно слышать, будто немецкий коллектив рассчитывает на своих молодых пилотов.



Как отметил Марко, до сих пор никому из юниоров не удавалось дебютировать в первой команде «Мерседеса».



«Кто-то шутит по поводу того, правильно мы использовали нашу молодёжную программу или нет. Наши результаты за последние шесть лет ответили на все вопросы. Очень важное значение имеет талант и прогресс гонщиков, а также маркетинговый аспект. Все эти факторы мы должны учитывать», — приводит слова Вольфа Motorsport-Total.



Напомним, «Мерседесу» пришлось расстаться с Паскалем Верляйном, когда команда пригласила Валттери Боттаса. Затем финн вытеснил из немецкого коллектива Эстебана Окона, который предпочёл продолжить карьеру в «Рено».

Хельмут Марко посмеялся над словами Тото Вольфа о молодых талантах «Мерседеса»