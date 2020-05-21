Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Источник: менеджер Боттаса провёл переговоры с «Рено»

Источник: менеджер Боттаса провёл переговоры с «Рено»
Авто / Формула-1 0

Менеджер Дидье Котон, представляющий интересы пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, провёл переговоры с руководителем команды «Рено» Сирилем Абитебулем о возможном трудоустройстве своего клиента, утверждает Motorsport-Total.

Стоит отметить, что Котон — один из бизнес-партнёров главы «Мерседеса» Тото Вольфа, чьим протеже является Боттас, в компании Aces.

Ранее Вольф заявил, что команда не будет спешить с определением состава на 2021 год. По его словам, «Мерседес» хочет сохранить Боттаса и Льюиса Хэмилтона. Однако накануне появилась информация, что совет директоров компании Daimler настаивает на заключении контракта с Себастьяном Феттелем. Другие источники называют кандидатом на замену Боттасу молодого пилота «Уильямса» Джорджа Расселла.

Daimler настаивает на контракте «Мерседеса» с Феттелем. Вольф и Хэмилтон – против
Где окажутся Феттель и Алонсо? Составы команд Формулы-1 на 2021 год
Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2021 и свежие слухи из паддока Формулы-1.
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020