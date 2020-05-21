Источник: менеджер Боттаса провёл переговоры с «Рено»
Менеджер Дидье Котон, представляющий интересы пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, провёл переговоры с руководителем команды «Рено» Сирилем Абитебулем о возможном трудоустройстве своего клиента, утверждает Motorsport-Total.
Стоит отметить, что Котон — один из бизнес-партнёров главы «Мерседеса» Тото Вольфа, чьим протеже является Боттас, в компании Aces.
Ранее Вольф заявил, что команда не будет спешить с определением состава на 2021 год. По его словам, «Мерседес» хочет сохранить Боттаса и Льюиса Хэмилтона. Однако накануне появилась информация, что совет директоров компании Daimler настаивает на заключении контракта с Себастьяном Феттелем. Другие источники называют кандидатом на замену Боттасу молодого пилота «Уильямса» Джорджа Расселла.
Daimler настаивает на контракте «Мерседеса» с Феттелем. Вольф и Хэмилтон – против
Где окажутся Феттель и Алонсо? Составы команд Формулы-1 на 2021 год
Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2021 и свежие слухи из паддока Формулы-1.
- 21 мая 2020
-
15:59
-
15:32
-
15:15
-
13:48
-
12:48
-
12:32
-
11:54
-
11:32
-
11:01
-
10:29
-
09:03
-
00:45
- 20 мая 2020
-
23:38
-
22:43
-
22:04
-
21:03
-
20:06
-
19:05
-
18:01
-
16:31
-
15:57
-
15:21
-
14:58
-
13:15
-
12:12
-
11:57
-
11:38
-
10:58
-
10:45
-
09:55
-
09:14
-
01:03
- 19 мая 2020
-
23:49
-
22:52
-
22:25
Партнерский контент