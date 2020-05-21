Судьба заводской команды «Рено» может решиться 27 мая

27 мая альянс «Рено», «Ниссан» и «Мицубиси» проведёт пресс-конференцию в Париже, сообщает официальный сайт «Ниссан». На ней компании расскажут о стратегии выхода из кризиса на фоне последствий пандемии коронавируса.
Напомним, ранее в прессе появились слухи, что компания «Рено» планирует продать команду Формулы-1, оставшись в серии лишь в качестве поставщика двигателей. По слухам, «Рено» уже нашёл покупателя команды, в настоящий момент «финансово обеспеченная компания размышляет по поводу сделки».
В любом случае в официальной программе пресс-конференции не заявлено выступлений по поводу команды Формулы-1, однако если «Рено» действительно планирует продать команду, то данная часть стратегии выхода из кризиса наверняка будет озвучена на пресс-конференции.
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