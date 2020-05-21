Пьеро Феррари подтвердил интерес итальянской команды к «Инди-500»

Совладелец и вице-президент «Феррари» Пьеро Феррари считает, что участие итальянской команды в «500 милях Индианаполиса» вполне возможно.
«Я люблю „500 миль Индианаполиса“ с тех пор, как увидел первую победу Джанпаоло Даллары. „Феррари“ раньше уже участвовала в этой гонке с Альберто Аскари в 1952 году, почему бы этому не случиться сейчас? В 1980-х у нас были подобные планы, но в итоге мы их так и не осуществили. Думаю, что мой отец, Энцо Феррари, был бы рад увидеть победу „Феррари“ на «500 милях Индианаполиса», — приводит слова Пьеро Феррари La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что серия IndyCar является самым популярным видом автоспорта в Северной Америке. „500 миль Индианаполиса“ — одна из самых известных и престижных американских гонок, проходящих на трассе-овале в Индианаполисе.
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