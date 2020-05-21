Тост: сейчас результат теста на коронавирус можно получить уже через 10 минут

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал о мерах, предпринимаемых командой для избежания вспышки заражения коронавирусом в коллективе.



«Вам не удастся представить себе, как сложно было найти верные тесты, найти нужных специалистов и лабораторию, которые обладают разрешением на проведение таких тестов. Нам потребовалось очень много времени, но мы справились благодаря работе с медицинским департаментом Формулы-1. Кроме того мы работаем с врачами из Германии, Австрии и Италии. Думаю, теперь мы можем проходить тесты на коронавирус, которые дадут нам надёжный и верный результат. У нас есть специальное помещение вне базы для проведения этих тестов. Мы хотим убедиться, что на базу не попадёт ни один заражённый. После получения отрицательных результатов сотрудники смогут начать работу.



Мы продолжим проводить тестирование. Пока мы не определились, как часто их проводить — через 10 или через 14 дней. Сотрудников команды проверят перед отъездом в Австрию, а затем сразу по возвращении. Такие процедуры проводятся во всех командах, думаю, что никто из сотрудников не окажется заражён. Первый результат теста можно получить уже через 10 минут. Для того чтобы провести дальнейшие исследования, потребуется день. Дальнейшие тесты могут показать, не переболел ли человек коронавирусом, даже если он сам об этом не знает», — приводит слова Франца Тоста GPFans.