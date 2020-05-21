Квят попробовал сыграть на электрогитаре хит Metallica

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят продолжает оттачивать навыки игры на гитаре. Россиянин на своей странице в «Инстаграме» разместил видео, как играет на электрогитаре. При этом он предлагает своим подписчикам угадать, хиты каких исполнителей он исполняет.

У Квята удачно получился хит Master Of Puppets, принадлежащий легендарной группе Metallica.

Соответствующее видео размещено на странице Даниила в «Инстаграме».

Напомним, Даниил Квят признавался, что свободное время уделяет обучению игры на гитаре, а также тренировкам по боксу. Во время карантина он демонстрировал, как тренируется в домашних условиях.

Напомним, чемпионат Формулы-1 сезона-2020 должен стартовать 5 июля. В этот день пройдёт Гран-при Австрии.