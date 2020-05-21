Квят попробовал сыграть на электрогитаре хит Metallica
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят продолжает оттачивать навыки игры на гитаре. Россиянин на своей странице в «Инстаграме» разместил видео, как играет на электрогитаре. При этом он предлагает своим подписчикам угадать, хиты каких исполнителей он исполняет.
У Квята удачно получился хит Master Of Puppets, принадлежащий легендарной группе Metallica.
Соответствующее видео размещено на странице Даниила в «Инстаграме».
Напомним, Даниил Квят признавался, что свободное время уделяет обучению игры на гитаре, а также тренировкам по боксу. Во время карантина он демонстрировал, как тренируется в домашних условиях.
Напомним, чемпионат Формулы-1 сезона-2020 должен стартовать 5 июля. В этот день пройдёт Гран-при Австрии.
- 21 мая 2020
-
22:45
-
22:07
-
20:46
-
19:48
-
19:02
-
17:32
-
15:59
-
15:32
-
15:15
-
13:48
-
12:48
-
12:32
-
11:54
-
11:32
-
11:01
-
10:29
-
09:03
-
00:45
- 20 мая 2020
-
23:38
-
22:43
-
22:04
-
21:03
-
20:06
-
19:05
-
18:01
-
16:31
-
15:57
-
15:21
-
14:58
-
13:15
-
12:12
-
11:57
-
11:38
-
10:58
-
10:45
Партнерский контент