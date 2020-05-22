Вольф: я видел трещину в отношениях Феттеля и «Феррари»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф признался, что подозревал о не лучших отношениях между четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем и командой «Феррари», с которой немец попрощается по завершении сезона-2020.
«Я видел некоторые трещины в отношениях Феттеля и „Феррари“. Жаль, что ему не удалось достичь своей мечты с этой командой, но что есть, то есть», — приводит слова Вольфа GPblog.
Напомним, Себастьяна Феттеля в «Скудерии» с 2021 года заменит Карлос Сайнс. Место испанца в «Макларене» займёт Даниэль Риккардо, который покинет «Рено». Во французской команде пока не определились с кандидатом на место Риккардо.
Ранее стало известно, что концерн «Даймлер» хочет видеть Себастьяна Феттеля в «Мерседесе», но Тото Вольф и Льюис Хэмилтон выступают против этого.
- 22 мая 2020
-
01:00
-
00:04
- 21 мая 2020
-
22:45
-
22:07
-
20:46
-
19:48
-
19:02
-
17:32
-
15:59
-
15:32
-
15:15
-
13:48
-
12:48
-
12:32
-
11:54
-
11:32
-
11:01
-
10:29
-
09:03
-
00:45
- 20 мая 2020
-
23:38
-
22:43
-
22:04
-
21:03
-
20:06
-
19:05
-
18:01
-
16:31
-
15:57
-
15:21
-
14:58
-
13:15
-
12:12
-
11:57
-
11:38