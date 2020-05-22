Вольф: я видел трещину в отношениях Феттеля и «Феррари»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф признался, что подозревал о не лучших отношениях между четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем и командой «Феррари», с которой немец попрощается по завершении сезона-2020.

«Я видел некоторые трещины в отношениях Феттеля и „Феррари“. Жаль, что ему не удалось достичь своей мечты с этой командой, но что есть, то есть», — приводит слова Вольфа GPblog.

Напомним, Себастьяна Феттеля в «Скудерии» с 2021 года заменит Карлос Сайнс. Место испанца в «Макларене» займёт Даниэль Риккардо, который покинет «Рено». Во французской команде пока не определились с кандидатом на место Риккардо.

Ранее стало известно, что концерн «Даймлер» хочет видеть Себастьяна Феттеля в «Мерседесе», но Тото Вольф и Льюис Хэмилтон выступают против этого.