Риккардо рассказал, как заслужил уважение Шумахера и Алонсо

Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо вспомнил две гонки в Формуле-1, благодаря которым он получил признание Михаэля Шумахера и Фернандо Алонсо.
«На Гран-при Японии-2012 Михаэль атаковал меня в борьбе за 10-е место на протяжении нескольких последних кругов, но я сдержал его. Это был мой первый сезон в Формуле-1. Я только начинал создавал себе репутацию. Помню, как Михаэль подошёл ко мне на совещании пилотов на следующем Гран-при и похвалил за работу. Он мог этого не делать, но было круто.
До этапа в Германии в 2014 году, мне казалось, что я не вызывал уважения у Фернандо Алонсо. Мне нужно было доказывать ему, чего стою. В той гонке он вернулся на трассу позади меня на более свежих шинах и просто проехал мимо меня на прямой, но оставил открытой траекторию в повороте. Думаю, он не ожидал, что полезу в контратаку. У нас была игра в «кошки-мышки» несколько кругов подряд. Я был на более старых шинах, но сражался с ним и делал это корректно. После финиша он сказал несколько приятных вещей обо мне. Думаю, именно после той гонки Фернандо начал относиться ко мне иначе», — написал Риккардо на своей странице в «Твиттере».
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