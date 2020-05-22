Марко: в какой-то момент включим в лимит зарплаты пилотов — Макс не обрадуется!

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что следующий шаг, который Формула-1 должна предпринять для сокращения расходов, — включить зарплаты пилотов в лимит командных бюджетов.
«У нас уже есть финансовые ограничения, касающиеся развития болидов. Макс Ферстаппен не будет рад это услышать, но в какой-то момент нам нужно будет включить в лимит зарплату пилотов. Это следующий шаг.
Хэмилтон получает за сезон € 37 млн? Я думаю, что эта сумма должна быть округлена в большую сторону. Вы должны понимать разницу. У пилота есть фиксированная зарплата, но он также получает бонусы за каждый выигранный Гран-при, за победу в чемпионатах мира и прочие вещи. Итоговая сумма для Хэмилтона, безусловно, больше, чем упомянутые 37 миллионов», — приводит слова Марко GPblog.
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