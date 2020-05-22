Леклер снимется в ремейке вызвавшего скандал фильма

Пилот «Феррари» Шарль Леклер примет участие в съемках ремейка короткометражного фильма 1976 года «Рандеву» (C'etait un Rendevous), снятого режиссёром Клодом Лелушем. Об этом сообщает GPFans.
По сюжету оригинальной ленты мужчина едет на свидание c большой скоростью по улицам Парижа ранним утром в сопровождении звуков двигателя, переключения передач и визга шин. Зрители возмутились реальными съёмками. Автомобиль Mercedes 450 SEL мчался по улицам столицы Франции, игнорируя светофоры и других участников дорожного движения. Утверждалось, что за рулём был сам Лелуш, хотя многие до сих пор полагают, что машиной управлял пилот Формулы-1 Жак Лаффит.
Съёмки ремейка пройдут в Монако. Леклер станет ассистентом Лелуша. Работа над новой лентой будет вестись с 6:45 до 9:00.
Стоит отметить, что кадры из оригинального «Рандеву» вошли в основу музыкального клипа Snow Patrol на песню Open your eyes.
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