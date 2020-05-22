Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Доменикали: Алонсо поможет Сайнсу адаптироваться в «Феррари»

Доменикали: Алонсо поможет Сайнсу адаптироваться в «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Экс-глава «Феррари» и руководитель «Ламборгини» Стефано Доменикали оценил перспективы Карлоса Сайнса адаптироваться в составе «Скудерии», отметив, что испанцу поможет советами его соотечественник Фернандо Алонсо.

«Отношения между «Феррари» и Испанией очень важны. Сначала Фернандо, теперь Карлос. Это новая возможность для испанского гонщика стать чемпионом в составе «Феррари».

Карлос очень силён – как на трассе, так и в ментальном плане. Если ты сын чемпиона мира и попадаешь в Формулу-1, то должен быть хорош. Важно, чтобы Сайнс смог подготовиться к давлению, которое ждёт его в «Феррари». Думаю, что Алонсо поможет ему адаптироваться в «Скудерии». Они хорошие друзья. Фернандо может поделиться с Карлосом этим опытом.

Есть ли у Карлоса шансы на титул? Думаю, нам всем нужно успокоиться и быть осторожнее. Чтобы стать чемпионом, нужно обладать отличной машиной. Нельзя победить лишь своими силами. Важны хорошие взаимоотношения между напарниками и командой. Но самое главное – это конкурентоспособная машина», – приводит слова Доменикали GPblog.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020