Доменикали: Алонсо поможет Сайнсу адаптироваться в «Феррари»

Экс-глава «Феррари» и руководитель «Ламборгини» Стефано Доменикали оценил перспективы Карлоса Сайнса адаптироваться в составе «Скудерии», отметив, что испанцу поможет советами его соотечественник Фернандо Алонсо.
«Отношения между «Феррари» и Испанией очень важны. Сначала Фернандо, теперь Карлос. Это новая возможность для испанского гонщика стать чемпионом в составе «Феррари».
Карлос очень силён – как на трассе, так и в ментальном плане. Если ты сын чемпиона мира и попадаешь в Формулу-1, то должен быть хорош. Важно, чтобы Сайнс смог подготовиться к давлению, которое ждёт его в «Феррари». Думаю, что Алонсо поможет ему адаптироваться в «Скудерии». Они хорошие друзья. Фернандо может поделиться с Карлосом этим опытом.
Есть ли у Карлоса шансы на титул? Думаю, нам всем нужно успокоиться и быть осторожнее. Чтобы стать чемпионом, нужно обладать отличной машиной. Нельзя победить лишь своими силами. Важны хорошие взаимоотношения между напарниками и командой. Но самое главное – это конкурентоспособная машина», – приводит слова Доменикали GPblog.
- 22 мая 2020
-
15:17
-
15:04
-
14:17
-
13:59
-
13:19
-
12:15
-
12:12
-
10:25
-
09:39
-
01:00
-
00:04
- 21 мая 2020
-
22:45
-
22:07
-
20:46
-
19:48
-
19:02
-
17:32
-
15:59
-
15:32
-
15:15
-
13:48
-
12:48
-
12:32
-
11:54
-
11:32
-
11:01
-
10:29
-
09:03
-
00:45
- 20 мая 2020
-
23:38
-
22:43
-
22:04
-
21:03
-
20:06
-
19:05