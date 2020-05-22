Шварцман поблагодарил всех, кто поддержал его после потери отца

Российский гонщик Роберт Шварцман прокомментировал предстоящее участие в виртуальной гонке Формулы-2 в Монако и поблагодарил болельщиков за поддержку после недавней потери отца.



«Некоторое время из-за печальных событий в моей семье я не принимал участия ни в каких мероприятиях, но сейчас пора возвращаться и готовиться к предстоящему сезону. Я надеюсь, что гонки Формулы-2 в скором времени начнутся, а пока интересно попробовать себя на виртуальной трассе. Приятно, что это будет Монако, ведь в реальности в этом году мы не проедем по улицам княжества, а в игре у нас есть такая возможность. Хочу поблагодарить моих болельщиков и всех, кто поддержал меня в непростое время. Это очень многое значит для меня, спасибо», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».

Роберт Шварцман и Артём Маркелов выступят на третьем этапе виртуальной Формулы-2