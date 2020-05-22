Шварцман поблагодарил всех, кто поддержал его после потери отца

Российский гонщик Роберт Шварцман прокомментировал предстоящее участие в виртуальной гонке Формулы-2 в Монако и поблагодарил болельщиков за поддержку после недавней потери отца.
«Некоторое время из-за печальных событий в моей семье я не принимал участия ни в каких мероприятиях, но сейчас пора возвращаться и готовиться к предстоящему сезону. Я надеюсь, что гонки Формулы-2 в скором времени начнутся, а пока интересно попробовать себя на виртуальной трассе. Приятно, что это будет Монако, ведь в реальности в этом году мы не проедем по улицам княжества, а в игре у нас есть такая возможность. Хочу поблагодарить моих болельщиков и всех, кто поддержал меня в непростое время. Это очень многое значит для меня, спасибо», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».
- 22 мая 2020
-
15:17
-
15:04
-
14:17
-
13:59
-
13:19
-
12:15
-
12:12
-
10:25
-
09:39
-
01:00
-
00:04
- 21 мая 2020
-
22:45
-
22:07
-
20:46
-
19:48
-
19:02
-
17:32
-
15:59
-
15:32
-
15:15
-
13:48
-
12:48
-
12:32
-
11:54
-
11:32
-
11:01
-
10:29
-
09:03
-
00:45
- 20 мая 2020
-
23:38
-
22:43
-
22:04
-
21:03
-
20:06
-
19:05