Зурер: Хэмилтон постарается, чтобы Боттас остался в «Мерседесе»

Экс-пилот Формулы-1 Марк Зурер полагает, что если Льюис Хэмилтон решит продолжить сотрудничество с «Мерседесом», он будет добиваться от руководства, чтобы его напарником оставили Валттери Боттаса.
«Возможно, это не совпадение, что Тото Вольф теперь в частном порядке вовлечён в проект «Астон Мартина» в качестве инвестора. Хэмилтон может почувствовать, что великая эра «Мерседес» подходит к концу, особенно на фоне ограничений бюджетов. Я могу себе представить, что сейчас он очень много размышляет по этому поводу.
Если Льюис останется, то постарается сделать так, чтобы Боттас тоже сохранил своё место. Но лично я посадил бы в болид «Мерседеса» Джорджа Расселла. Боттас – лучший из вторых пилотов, но я не вижу в нём будущего чемпиона мира. Если вы начнёте работать с молодым пилотом, то сможете вырастить гонщика, способного в будущем занять место Хэмилтона», — приводит слова Зурера GrandPX.news.
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