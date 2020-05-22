Окон: было трудно принять новость, что Ферстаппен подписал контракт с Ф-1

Пилот «Рено» Эстебан Окон вспомнил своё соперничество с Максом Ферстаппеном в младших сериях и признался, что ему было тяжело принять известие, что пилот из Нидерландов оказался в Формуле-1 раньше него.



«Думаю, в первый раз я участвовал в гонках вместе с Максом в 2010 году, когда я перешёл в мировой картинг. Это было довольно трудное время. Я работал с отцом, и нам приходилось бороться с большими командами. Мы с Максом всегда были очень близки на трассе, иногда даже слишком близко! В 2011 году мы боролись за чемпионат мира, и в итоге он победил. Я помню гонку в Италии. Мы с Максом намного оторвались от остальных гонщиков, и мне удалось выйти вперёд. Тогда и началось наше соперничество, которое со временем стало ещё больше.

Мы боролись в Формуле-3 в 2014 году. Я проводил там уже второй год. Но после нескольких гонок Макс начал бросать мне вызов за победу. И внезапно он стал парнем, которого опередить предстояло уже мне.

У нас была вещь под названием «тройной рекорд», надо было выиграть все гонки за выходные. На одном из этапов это сделал Макс. А на следующем, который проходил в Москве, — я. Мы боролись постоянно. В той московской гонке он был близок к тому, чтобы опередить меня. Мы пару раз столкнулись колёсами, как в старые времена на картинге.



Я выиграл титул в Ф-3, но для меня стало сложным моментом, что Макс в это же время подписал контракт с командой Формулы-1. Для него это было очень круто. Но когда я увидел новости, мне было трудно это принять. Он стал третьим в чемпионате. А я выиграл, но у меня не было контракта ни с одной из серий», — приводит слова Окона сайт Формулы-1.