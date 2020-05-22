Хайдфельд считает, что Мик Шумахер может заменить Джовинацци уже в сезоне-2020

Бывший пилот Формулы-1 Ник Хайдфельд выразил мнение, что Мик Шумахер может заменить Антонио Джовинацци в составе «Альфа Ромео», причём уже в ходе сезона-2020.



«Я не удивлюсь, если мы увидим Мика за рулём болида Формулы-1 в этом сезоне. Очевидно, не в «Феррари», но, возможно, в «Альфа Ромео», где у пилотов ещё нет контрактов на 2021 год. Если Шумахер прекрасно проявит себя в Формуле-2, а Джовинацци будет испытывать проблемы, не удивлюсь, если Мик заменит Антонио уже в середине сезона», — приводит слова Хайдфельда Motorsport-Total.



Напомним, Мик Шумахер должен провести сезон-2020 в Формуле-2 в команде Prema вместе с россиянином Робертом Шварцманом. Контракт Кими Райкконена с «Альфа Ромео» истекает в конце 2020 года. У Джовинацци также нет действующего соглашения на следующий сезон.