Глок не понимает, почему «Мерседес» тянет с новыми контрактами гонщиков

Экс-пилот Формулы-1 Тимо Глок признался, что не понимает политики руководства «Мерседес». В немецкой команде не спешат принимать решения о составе пилотов на сезон-2021.

«Мне любопытно, почему они берут такую долгую паузу, прежде чем объявить о новых контрактах. В „Мерседесе“ будут следить за действиями „Даймлера“, потому что в долгосрочной перспективе компания может прекратить проект», — приводит слова немца GrandPX.news.

Напомним, по слухам, в компании «Даймлер» настаивают, чтобы руководство «Мерседес» подписало контракт с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем, который покинет «Феррари» после сезона-2020. Другими кандидатами на место в команде в 2021 году являются нынешний пилот коллектива Валттери Боттас и Джордж Расселл.