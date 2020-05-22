Глок не понимает, почему «Мерседес» тянет с новыми контрактами гонщиков
Экс-пилот Формулы-1 Тимо Глок признался, что не понимает политики руководства «Мерседес». В немецкой команде не спешат принимать решения о составе пилотов на сезон-2021.
«Мне любопытно, почему они берут такую долгую паузу, прежде чем объявить о новых контрактах. В „Мерседесе“ будут следить за действиями „Даймлера“, потому что в долгосрочной перспективе компания может прекратить проект», — приводит слова немца GrandPX.news.
Напомним, по слухам, в компании «Даймлер» настаивают, чтобы руководство «Мерседес» подписало контракт с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем, который покинет «Феррари» после сезона-2020. Другими кандидатами на место в команде в 2021 году являются нынешний пилот коллектива Валттери Боттас и Джордж Расселл.
«Мерседес» прокатит и Феттеля, и Боттаса? Похоже, немцы тоже сделают ставку на топ-юниора
Пора готовить смену Хэмилтону, а не смотреть на правильный паспорт.
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