Министр финансов Франции: «Рено» может исчезнуть

Министр финансов Франции Бруно ле Мар пессимистично настроен относительно перспектив компании «Рено». По его словам, всемирно известный бренд может не пережить экономический кризис, вызванный карантином и пандемией коронавируса, и прекратить существование.

«Рено» может исчезнуть с рынка», — приводит слова Ле Мара GPblog.

Ле Мар также подчеркнул, что компанию как минимум ждёт серьёзное урезание расходов и минимизация потерь. Шансы «Рено» на выживание повысятся в случае помощи от государства. Компания рассчитывает получить от правительства займ в размере € 5 млрд.

Напомним, 27 мая альянс «Рено», «Ниссан» и «Мицубиси» проведёт пресс-конференцию в Париже. На ней компании расскажут о стратегии выхода из кризиса на фоне последствий пандемии коронавируса.