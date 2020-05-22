Министр финансов Франции: «Рено» может исчезнуть

Министр финансов Франции Бруно ле Мар пессимистично настроен относительно перспектив компании «Рено». По его словам, всемирно известный бренд может не пережить экономический кризис, вызванный карантином и пандемией коронавируса, и прекратить существование.
«Рено» может исчезнуть с рынка», — приводит слова Ле Мара GPblog.
Ле Мар также подчеркнул, что компанию как минимум ждёт серьёзное урезание расходов и минимизация потерь. Шансы «Рено» на выживание повысятся в случае помощи от государства. Компания рассчитывает получить от правительства займ в размере € 5 млрд.
Напомним, 27 мая альянс «Рено», «Ниссан» и «Мицубиси» проведёт пресс-конференцию в Париже. На ней компании расскажут о стратегии выхода из кризиса на фоне последствий пандемии коронавируса.
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