«Макларену» для продолжения работы необходим заём в размере 280 млн евро

Компания «Макларен» столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями на фоне пандемии коронавируса и введённого карантина.
По данным RTLZ.nl, компании потребуется заём в размере 280 млн евро, и лишь тогда она сможет продолжить функционирование на прежнем уровне. Из-за карантина и ради предотвращения риска распространения коронавируса в «Макларене» приняли решение приостановить производство спорткаров, и до сих пор неясно, возобновилась ли эта работа.
Ранее сообщалось, что «Макларен» для получения необходимой суммы заложит штаб-квартиру и коллекцию болидов, но с этим несогласны нынешние владельцы облигаций «Макларена», которые убеждены, что это имущество принадлежит им, так как во время подписания сделки с Роном Деннисом в 2017 году эти объекты также были заложены.
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