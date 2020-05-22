В «Феррари» обнаружили главную слабость нового болида и устранят её к старту сезона

В «Феррари» умело воспользовались переносом старта сезона и смогли обнаружить главный недостаток нового болида. На официальных предсезонных тестах «Скудерия» заметно уступала «Мерседесу» и «Ред Булл», а Маттиа Бинотто в преддверии Гран-при Австралии предупреждал всю команду, что побед ждать не стоит.
Но теперь в Маранелло разобрались с ключевой проблемой. По сведениям итальянской редакции Motorsport, её суть заключалась в сверхлёгкой коробке передач. Новинка не смогла органично вписаться в конструкцию болида, из-за чего сократилось механическое сцепление задней части машины, в результате чего пилоты страдали от избыточной поворачиваемости.
На этом фоне инженеры «Феррари» приняли решение временно увеличить массу коробки передач и работают над созданием дополнительного внутреннего карбонового слоя, при этом размеры коробки передач изменятся незначительно. Ожидается, что новинка будет готова к Гран-при Австрии, то есть старту сезона. Кроме того, «Скудерия» прибудет на «Ред Булл Ринг» с новой силовой установкой, мощность которой будет увеличена на 20 лошадиных сил.
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