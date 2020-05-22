Алексей Попов: сейчас сам бог велел Сироткину оказаться в «Рено»

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился своими мыслями о перспективах экс-пилота «Уильямса» Сергея Сироткина попасть в команду «Рено» в качестве призового гонщика. По словам специалиста, это будет непросто, но шансы всё же сохраняются.
«Сейчас сам бог велел ему оказаться в “Рено”. Он дважды работал с этой командой — до и после сезона в качестве боевого гонщика “Уильямса”. Даниэль Риккардо уходит, место в команде освобождается. Естественно, конкуренция за это место очень высока. Есть великий и могучий Фернандо Алонсо, у “Рено” есть свои молодые гонщики. Но всё-таки место свободно, и мне бы хотелось, чтобы его занял Сергей.
Если нет, то есть шанс, что Джордж Рассел пойдёт на повышение в “Мерседес”. Тогда появится свободное место в “Уильямсне”. Почему бы им снова не обратиться к Сергею? С моей точки зрения, он сделал очень важную вещь. Есть гонщики, которые не могут корректно расстаться с командами даже после побед и титулов. Они начинают в одном интервью чуть-чуть критиковать, в другом чуть-чуть. Сергей имел все основания быть недовольным, но ни разу себе это не позволил. Команда уже видела его скорость, инженерное понимание машины, которое нечасто встречается у молодых гонщиков из младших серий. И главное — вот эта человеческая корректность в отношениях. Ну а “Уильямс” не будет вечно прозябать в конце пелотона. Это великая команда со многими титулами», — сказал Попов в эфире «Матч ТВ».
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