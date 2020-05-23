Команды Ф-1 согласовали новый лимит на бюджеты и ограничения для тех, кто успешнее

22 мая прошла очередная встреча боссов Формулы-1 и руководителей команд. На ней участники чемпионата проголосовали за изменения в финансовом регламенте, которые обсуждались на протяжении нескольких последних недель.

Снижение лимита бюджета до $ 145 млн на следующий сезон утверждено. Также утверждён план и по дальнейшему снижению планки. В 2022 году лимит составит уже $ 140 млн, а с 2023 до 2025 командам будет позволено тратить не более $ 135 млн, сообщает BBC.

Кроме того, приняты изменения и в регламенте работы с аэродинамикой. Лучшие команды по итогам сезонов будут получать меньше времени на работу в аэродинамической трубе и CFD. В 2021 году лучшая команда получит право работать на 90 % от этого уровня, у каждого следующего коллектива процент будет повышаться на 2,5. Таким образом, худшая команда сможет работать на отметке 112,5%.

В 2022 году эти правила ужесточатся и лучшая команда начнёт с отметки в 70%, при этом каждый следующий участник чемпионата будет получать на 5% больше.