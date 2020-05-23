Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Правительство Великобритании может пересмотреть правило о карантине для сферы спорта

Правительство Великобритании может пересмотреть правило о карантине для сферы спорта
Авто / Формула-1 0

Формула-1 всё же надеется провести этап в Великобритании, несмотря на то, что правительство Великобритании подтвердило намерение отправлять на двухнедельный карантин всех прибывающих в страну. Сообщается, что спортсмены могут быть исключены из списка профессий, подлежащих обязательному 14-дневному карантину.

«Мы знаем, что летом должен состояться целый ряд важный спортивных мероприятий. Организаторам этих событий нужно будет установить строгие протоколы, чтобы они могли состояться. Мы удем работать с ними в ближайшие недели и расскажем подробности на следующем этапе», — приводит слова неназванного источника в правительстве Великобритании BBC.

«Я оптимистично настроен, надеюсь, что они смогут найти способ», — подчеркнул директор Сильверстоуна Стюарт Прингл.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020