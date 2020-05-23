Правительство Великобритании может пересмотреть правило о карантине для сферы спорта

Формула-1 всё же надеется провести этап в Великобритании, несмотря на то, что правительство Великобритании подтвердило намерение отправлять на двухнедельный карантин всех прибывающих в страну. Сообщается, что спортсмены могут быть исключены из списка профессий, подлежащих обязательному 14-дневному карантину.



«Мы знаем, что летом должен состояться целый ряд важный спортивных мероприятий. Организаторам этих событий нужно будет установить строгие протоколы, чтобы они могли состояться. Мы удем работать с ними в ближайшие недели и расскажем подробности на следующем этапе», — приводит слова неназванного источника в правительстве Великобритании BBC.



«Я оптимистично настроен, надеюсь, что они смогут найти способ», — подчеркнул директор Сильверстоуна Стюарт Прингл.

