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Култхард: Феттель был бы великолепным активом для «Астон Мартин»

Култхард: Феттель был бы великолепным активом для «Астон Мартин»
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что Себастьян Феттель может продолжить карьеры в «Астон Мартин».

«Реален ли переход Феттеля в „Астон Мартин“? Давно понял, если что-то можно представить, то в Формуле-1 это возможно. Есть много интересных вариантов для Феттеля, и один из них — контракт с проектом Лоуренса Стролла. На данном этапе Феттель был бы великолепным активом для „Астон Мартин“, учитывая его опыт, полученный в „Ред Булл“ и „Феррари“. Это было бы похоже на мои четыре сезона в „Ред Булл“ перед завершением карьеры.

Себастьян по-прежнему способен выигрывать гонки и титулы. Сейчас ситуация на трансферном рынке не в его пользу. Феттель совершил ошибку, если проблема была в статусе и финансах. У него остаётся вариант с „Мерседесом“, перспективы с „Рено“ сейчас и вовсе туманные. „Астон Мартин“ стал бы для него новым этапом в карьере», — приводит слова Дэвида Култхарда Crash.

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