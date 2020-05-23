Култхард: Феттель был бы великолепным активом для «Астон Мартин»

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что Себастьян Феттель может продолжить карьеры в «Астон Мартин».



«Реален ли переход Феттеля в „Астон Мартин“? Давно понял, если что-то можно представить, то в Формуле-1 это возможно. Есть много интересных вариантов для Феттеля, и один из них — контракт с проектом Лоуренса Стролла. На данном этапе Феттель был бы великолепным активом для „Астон Мартин“, учитывая его опыт, полученный в „Ред Булл“ и „Феррари“. Это было бы похоже на мои четыре сезона в „Ред Булл“ перед завершением карьеры.



Себастьян по-прежнему способен выигрывать гонки и титулы. Сейчас ситуация на трансферном рынке не в его пользу. Феттель совершил ошибку, если проблема была в статусе и финансах. У него остаётся вариант с „Мерседесом“, перспективы с „Рено“ сейчас и вовсе туманные. „Астон Мартин“ стал бы для него новым этапом в карьере», — приводит слова Дэвида Култхарда Crash.