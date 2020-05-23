Формула-Е рассматривает вариант с досрочным завершением сезона
Руководитель Формулы-Е Алехандро Агаг считает, что чемпионат Формулы-Е сезона-2020/2021 может быть завершён досрочно.
«Если не удастся провести этапы в августе или сентябре, не думаю, что мы сможем возобновить сезон. В таком случае мы просто сосредоточимся на том, чтобы начать в декабре сезон-2020/2021. Но это не самый вероятный вариант развития событий. Учитывая все оговорки и неопределённость, одна гонка, вероятно, состоится. Реалистичный вариант — две или четыре гонки на одной или двух трассах», — приводит слова Алехандро Агага Autosport.
В настоящий момент официально отложены этапы в Санье, Риме, Париже, Сеуле и Джакарте.
После трёх этапов чемпионата в личном зачёте лидирует Антониу Феликс да Кошта.
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