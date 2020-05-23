Формула-Е рассматривает вариант с досрочным завершением сезона

Руководитель Формулы-Е Алехандро Агаг считает, что чемпионат Формулы-Е сезона-2020/2021 может быть завершён досрочно.



«Если не удастся провести этапы в августе или сентябре, не думаю, что мы сможем возобновить сезон. В таком случае мы просто сосредоточимся на том, чтобы начать в декабре сезон-2020/2021. Но это не самый вероятный вариант развития событий. Учитывая все оговорки и неопределённость, одна гонка, вероятно, состоится. Реалистичный вариант — две или четыре гонки на одной или двух трассах», — приводит слова Алехандро Агага Autosport.



В настоящий момент официально отложены этапы в Санье, Риме, Париже, Сеуле и Джакарте.



После трёх этапов чемпионата в личном зачёте лидирует Антониу Феликс да Кошта.