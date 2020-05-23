Макс Ферстаппен рассказал о самом неловком моменте в карьере

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, какой момент стал самым неловким за годы карьеры в Формуле-1.

«В Остине в 2016 году гонка шла хорошо, я занимал четвёртое место. Мой инженер сказал по радио, чтобы я поднажал. В то время это означало, что мне предстоит пит-стоп. После этого я проехал круг и поехал на пит-стоп. Но потом сообразил, что меня не звали. Подумал, что же я наделал, и сообщил по радио, что уже еду по пит-лейн. Механики схватились за комплекты резины и провели пит-стоп за 8 или 9 секунд. Невзирая на мою ошибку, это было достаточно быстро. Через три круга я сошёл с дистанции из-за возникших проблем.

После гонки Хельмут Марко был в бешенстве. Я признал ошибку, мне было нечего ответить. Момент получился достаточно неловким", — приводит слова Ферстаппена его официальный сайт.