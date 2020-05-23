Эйткен не жалеет об уходе из «Рено», даже невзирая на появившееся в команде место

Экс-пилот молодёжной программы «Рено» Джек Эйткен, перешедший недавно в «Уильямс» в качестве резервного пилота, признался, что не жалеет об уходе из французской команды, даже невзирая на грядущий уход Даниэля Риккардо.

«Могу сказать, что видел происходящее и уход Риккардо не стал шоком. Думаю, вопросы, кто заменит его, стали причиной, что я доволен своим решением. Мне кажется, „Рено“ не уделяет своей академии столько внимания, на которое рассчитывают молодые гонщики.

Чувствовал, что там у меня меньше шансов на прогресс. Ходит много слухов, говорят о Фернандо Алонсо. Не удивлюсь, если так и случится. Этому коллективу нужен лидер. Какой был смысл там оставаться?



Вижу больше возможностей для прогресса в «Уильямсе». Но буду следить за тем, что происходит в «Рено». Дело не только в истории отношений с этой командой, но и в том, что это интригующая история для болельщиков", — приводит слова британца Racer.