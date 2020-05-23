Жене: Сайнс — будущий чемпион мира

Бывший гонщик Формулы-1, амбассадор «Феррари» Марк Жене дал своё объяснение, почему в «Скудерии» отдали предпочтение Карлосу Сайнсу, и выразил уверенность, что испанцу по силам завоевать титул чемпиона мира.
«В первую очередь они выбрали Сайнса потому, что он находится на пике карьеры. У него есть опыт — Карлос провёл более ста Гран-при. Он может незамедлительно дать результат, и впереди у него длинное путешествие.
Его характер также подходит для «Феррари». Он очень умный и опытный. Если вы начнёте с ним говорить, вы поймёте, что он не по годам рассудителен для своих 25 лет. Плюс ко всему он очень техничен, быстр и даёт хорошую обратную связь. Но самое важное то, что он не допускает ошибок, Сайнс очень крепок с точки зрения психологии.
Очевидно, что он будущий чемпион мира. Для завоевания титула у него есть всё необходимое», — приводит слова Жене AS.
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