Масса: знаю, в каком состоянии находится Шумахер

Экс-пилот «Феррари» Фелипе Масса признался, что имеет информацию о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира и бывшего напарника — Михаэля Шумахера.
«Знаю, в каком состоянии находится Михаэль. У меня есть информация. Мои отношения с ним всегда были достаточно близкими. Хотя с его женой я был не так близок, потому что она не так часто ходила на гонки. Думаю, главное, что мы знаем, — ситуация непростая. Это непростой этап, но мы должны уважать это. Семья Михаэля не хочет разглашать информацию. Кто я такой, чтобы делать это?
Мечтаю и молюсь каждый день о его выздоровлении. Мечтаю, чтобы он снова появился на автодроме, особенно теперь, когда пилотирует его сын. Мне бы хотелось, чтобы он следил за Миком и вдохновлял его", — приводит слова Массы Marca.
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