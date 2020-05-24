Зайдль исключил, что Риккардо получит статус первого пилота «Макларена»

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль заявил, что Даниэль Риккардо, который присоединится к команде с 2021 года, не получит статус первого пилота.

«Пока я руководитель команды, никто не будет начинать сезон в статусе первого номера коллектива. Если кому-то предстоит такая же долгая дорога, как и нам, то вам потребуются два пилота, которые будут в равных условиях, так, как это было в 2019 году с Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом.

Вместе с Норрисом и Риккардо мы получим очередной классный дуэт. Говорю не только о спорте, но и о том, как будет представлен бренд «Макларена», — приводит слова Зайдля Grandprix247.



Напомним, Даниэль Риккардо с 2021 года заменит в «Макларене» Карлоса Сайнса. Испанец в свою очередь перейдёт в «Феррари».