Абитебуль опроверг слухи об уходе «Рено» из Формулы-1

Глава «Рено» Сириль Абитебуль в очередной раз опроверг слухи о скором уходе команды из Формулы-1.

«Могу опровергнуть эту информацию. Но не уверен, что на этом такие разговоры прекратятся. Такие слухи ходят всегда», — приводит слова функционера RaceFans.

Напомним, несколько дней назад министр экономики Франции заявил, что «Рено» может исчезнуть на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По словам представителя кабинета министров, компании для выживания требует заём в размере € 5 млрд.

Команда «Рено» в минувшем сезоне Формулы-1 заняла пятое место в зачёте Кубка конструкторов, набрав 91 очко. В предстоящем сезоне в составе «Рено» будут выступать новобранец команды Эстебан Окон и Даниэль Риккардо.