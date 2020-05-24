Алонсо — об успехе в виртуальных гонках: всё ещё экспериментирую с некоторыми кнопками

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо прокомментировал двойную победу в виртуальной гонке Кубка легенд «500 миль Индианаполиса». По словам испанца, он всё ещё осваивает симулятор и продолжает экспериментировать.
«Для меня всё это в новинку. Получил симулятор около десяти дней назад. После полутора недель знакомства с ним я всё ещё экспериментирую с некоторыми кнопками. Было весело, получился отличный день.
Опасался потерять победу. Баттон — умный парень, и от него можно ожидать чего угодно. Он всегда на шаг впереди, и мне пришлось очень переживать. Но в четвёртом повороте я поймал момент и опередил его», — приводит слова Алонсо Yahoo Sports.
Напомним, испанец в первой виртуальной гонке «500 миль Индианаполиса» опередил Баттона на 0,037 секунды.
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