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Хэмилтон: многие люди целыми днями сидят в смартфонах и забывают об остальном мире

Хэмилтон: многие люди целыми днями сидят в смартфонах и забывают об остальном мире
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о большой популярности социальных сетей и смартфонов. Британец убеждён, что люди уделяют этому слишком много внимания и при этом упускают из вида более важные вещи.

«Иногда у меня бывают проблемы с социальными сетями. Не ожидал, что так много человек будут следить за мной. Но в целом, если посмотрите вокруг, многие сидят в смартфонах постоянно. Они забывают об остальном мире. Им не хочется получать удовольствие от жизни, смотреть на закаты и наслаждаться природой.

Что касается негативных комментариев в социальных сетях, я не могу быть хорошим для всех. Мне важно быть честным с собой и с другими", — приводит слова Льюиса Хэмилтона Nextgen-Auto.

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