Хилл: не уверен, что Боттас сможет принести «Мерседесу» титул

Чемпион мира Формулы-1 1996 года Деймон Хилл объяснил, почему шестикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заслуженно получает высокую зарплату.

«Когда слышите вопрос, стоят ли своей зарплаты Роналду и Месси, большинство из вас ответит утвердительно. Качество стоит денег, и, может быть, именно Хэмилтон является решающим фактором в вопросе завоевания титула.

В равных условиях для всех он выиграет чемпионат, и какова цена этого? Не уверен, что Боттас принесёт команде титул, если в «Мерседесе» будут полагаться на Валттери. В этом-то и состоит ценность Льюиса", — приводит слова Хилла Evening Standart.



Напомним, контракт обоих пилотов «Мерседеса» истекает с командой по завершении сезона-2020.