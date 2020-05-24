Хилл: не уверен, что Боттас сможет принести «Мерседесу» титул
Чемпион мира Формулы-1 1996 года Деймон Хилл объяснил, почему шестикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заслуженно получает высокую зарплату.
«Когда слышите вопрос, стоят ли своей зарплаты Роналду и Месси, большинство из вас ответит утвердительно. Качество стоит денег, и, может быть, именно Хэмилтон является решающим фактором в вопросе завоевания титула.
В равных условиях для всех он выиграет чемпионат, и какова цена этого? Не уверен, что Боттас принесёт команде титул, если в «Мерседесе» будут полагаться на Валттери. В этом-то и состоит ценность Льюиса", — приводит слова Хилла Evening Standart.
Напомним, контракт обоих пилотов «Мерседеса» истекает с командой по завершении сезона-2020.
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