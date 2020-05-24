Росс Браун: через полгода с Формулой-1 всё будет превосходно

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун уверен, что серия справится с ситуацией, в которой оказалась из-за пандемии коронавируса и отложенного старта сезона.



«Сейчас мы переживаем тяжёлые времена. Но нужно помнить, что у Формулы-1 были фантастические времена, и они будут у нас в будущем. Это даёт нам вдохновение, чтобы найти выход из этого тяжёлого положения. Формула-1 была в отличном состоянии шесть месяцев назад, и через шесть месяцев все тоже будет превосходно. Такие мысли очень помогают в такой период», — приводит слова Росса Брауна Autosport.



Ожидается, что сезон Формулы-1 стартует 5 июля гонкой в Австрии. Дальнейший календарь пока не опубликован, но предполагается, что в Австрии пройдёт две гонки за две недели.