Шварцман сошёл в виртуальной гонке Формулы-2. Он показал обмотанный скотчем симулятор

Российский гонщик академии «Феррари» Роберт Шварцман из-за технических проблем не смог финишировать в основной гонке виртуального этапа Формулы-2 на трассе в Монако.

По этой же причине Роберт не смог принять участие в спринтерской гонке.

«Надеюсь, это поможет моему рулю», — подписал фотографию перемотанного скотчем оборудования Шварцман, тем самым объяснив причину своих проблем.

Примечательно, что из-за проблем с рулевым колесом Шварцман сошёл в дебютной гонке на виртуальном Гран-при Бахрейна.

Фото: «Сториз» Роберта Шварцмана

Соревнования проходили на симуляторе F1 2019 от Codemasters.



Напарник Шварцмана на этапе в Монако Артур Леклер смог одержать победу в спринте. Основную гонку выиграл Луи Делетраз.

Другой россиянин, Артём Маркелов, финишировал на четвёртой позиции в основной гонке и пришёл к финишу двенадцатым в спринте.