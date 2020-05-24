Источник: менеджер Боттаса пригласил на встречу Кристиана Хорнера

Дидье Котон, один из менеджеров финского гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса, планирует встречу с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером, сообщает F1-Insider. По информации источника, предметом обсуждения станет возможный переход Валттери Боттаса в «Ред Булл» в 2021 году.



Сообщалось, что Котон уже связался с «Рено» по поводу вакансии, освободившейся после ухода Даниэля Риккардо в «Макларен» по окончании сезона-2020.



Напомним, ранее в прессе появилась информация о возможном уходе Валттери Боттаса из команды — его могут заменить на Себастьяна Феттеля, которого, по слухам, хочет видеть в качестве пилота «Мерседеса» компания «Даймлер», владеющая немецкой командой.



Ещё одним вариантом замены Боттаса называют Джорджа Расселла, ныне выступающего в «Уильямсе» и являющегося пилотом молодёжной программы «Мерседеса».