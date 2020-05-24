Источник: менеджер Боттаса пригласил на встречу Кристиана Хорнера

Дидье Котон, один из менеджеров финского гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса, планирует встречу с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером, сообщает F1-Insider. По информации источника, предметом обсуждения станет возможный переход Валттери Боттаса в «Ред Булл» в 2021 году.
Сообщалось, что Котон уже связался с «Рено» по поводу вакансии, освободившейся после ухода Даниэля Риккардо в «Макларен» по окончании сезона-2020.
Напомним, ранее в прессе появилась информация о возможном уходе Валттери Боттаса из команды — его могут заменить на Себастьяна Феттеля, которого, по слухам, хочет видеть в качестве пилота «Мерседеса» компания «Даймлер», владеющая немецкой командой.
Ещё одним вариантом замены Боттаса называют Джорджа Расселла, ныне выступающего в «Уильямсе» и являющегося пилотом молодёжной программы «Мерседеса».
- 24 мая 2020
-
23:15
-
22:50
-
21:34
-
20:51
-
19:53
-
18:36
-
18:01
-
16:35
-
16:12
-
14:41
-
13:41
-
12:59
-
11:58
-
10:42
-
09:51
-
00:44
- 23 мая 2020
-
23:22
-
22:59
-
21:09
-
20:16
-
19:20
-
17:58
-
16:58
-
16:02
-
14:08
-
12:56
-
11:59
-
11:00
-
09:44
-
00:28
- 22 мая 2020
-
23:25
-
22:55
-
21:46
-
20:59
-
19:10