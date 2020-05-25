Леклера развернуло на последних кругах виртуального ГП Монако в борьбе с Гутьерресом

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видео разворота Шарля Леклера на последних кругах виртуального Гран-при Монако. Леклер в борьбе за второе место долго сдерживал пилота «Мерседеса» Эстебана Гуттерреса на более свежих шинах, но после контакта в тоннеле Шарля развернуло и он пропустил Гутьерреса вперёд.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

Напомним, по итогам гонки победу одержал пилот «Уильямса» Джордж Расселл. Вторым финишировал Эстебан Гутьеррес из «Мерседеса», третьим — Александер Албон на «Ред Булл».



Благодаря отключённым повреждениям гонка оказалась насыщенной на контакты — пилоты постоянно касались барьеров и болидов друг друга, однако это не приводило к серьёзным последствиям.