Леклер: я не стану первым номером в «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал предстоящий переход в итальянскую команду испанца Карлоса Сайнса. Он заявил, что ждёт упорного противостояния с испанцем и не считает себя лидером «Скудерии».
«Я не стану номером один в «Феррари». Думаю, что Карлос отличный гонщик, и он покажет это. Хотя данный факт и так уже всем очевиден. Для меня соперничество с ним будет большим испытанием.
Феттель? Он многому меня научил, это правда. Я счастлив, что был его напарником, потому что он очень опытный пилот», — приводит слова Леклера Yahoo Sports.
Напомним, 14 мая «Феррари» подтвердила подписание контракта с Сайнсом. Испанец заменит в итальянской команде четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Новым напарником Ландо Норриса по «Макларену» станет австралийский гонщик Даниэль Риккардо.
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