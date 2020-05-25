Ральф Шумахер: Тото Вольф может предложить Феттелю интересный вариант в «Астон Мартине»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер и журналист немецкого канала RTL Флориан Кёниг считают, что четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель может продолжить карьеру в «Астон Мартине».



«Конечно, я думаю, что Феттель может перейти в «Астон Мартин», ведь команда будет использовать двигатели «Мерседеса». Я полагаю, что за кулисами идёт интенсивная работа, чтобы Себастьян остался в Формуле-1 в 2021 году», — приводит слова Кёнига Grand PX.news.



Ральф Шумахер полагает, что сделке Феттеля и «Астон Мартина» поспособствует руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.



«Существует вероятность, что Тото Вольф вместе с Лоуренсом Строллом может предложить Себастьяну интересный вариант в «Астон Мартине», — заявил бывший пилот Формулы-1.

Напомним, что у «Рейсинг Пойнт», которая со следующего сезона будет переименована в «Астон Мартин», уже есть действующие контракты с обоими пилотами – Серхио Пересом и Лэнсом Строллом. Так что для перехода Феттеля от одного из соглашений придётся отказаться.