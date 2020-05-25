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Хилл: боюсь, что чемпион Формулы-1 2020 года не получит должной репутации

Хилл: боюсь, что чемпион Формулы-1 2020 года не получит должной репутации
Авто / Формула-1 0

Эксперт Sky Sports F1 Деймон Хилл выразил опасение, что пилот, который выиграет сокращённый чемпионат-82020, не получит должного признания у болельщиков.

«Одна из самых больших проблем заключается в том, что сезон-2020 могут посчитать неполноценным. Боюсь, что чемпион не получит должной репутации. Никто не хочет выиграть титул, о котором позже скажут, что он ненастоящий. Поэтому важно, чтобы сезон был таким же интенсивным и ярким, как обычно. Иначе это не будет настоящим испытанием.

Я ожидаю, что в этом сезоне можно будет провести восемь европейских гонок, а затем четыре гонки за пределами континента. 12 Гран-при – это реалистичная цель», — приводит слова Хилла GPBlog.

Напомним, что сезон-2020 Формулы-1 должен начаться 5 июля гонкой на австрийском «Ред Булл Ринге».

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