«Намерены ещё долго быть здесь». Лимит бюджетов повысит шансы «Рено» остаться в Формуле-1

Руководитель команды «Рено» Сириль Абитебуль считает, что новый курс Формулы-1, включающий широкий пакет мер по снижению затрат, повысит шансы французского автопроизводителя остаться в чемпионате.



«Мы находимся в серьёзном кризисе, и сейчас трудно предположить, каков будет на самом деле глобальный экономический эффект от пандемии. Однако более справедливое распределение призовых, снижение потолка расходов – мы годами выступали за такие величины. Для нас это очень хорошо. Бюджетный лимит теперь близок к тому уровню, с которым мы обычно работали. Это лучшая бизнес-модель, на мой взгляд. Если в прошлом многие производители смогли присоединиться к серии, то сейчас условия для этого будут ещё лучше.

В Формуле-1 тратились безумные деньги на разработку двигателей, и теперь наконец это изменится. Наш голос был услышан, здравый смысл возобладал. Уверен, теперь мы движемся в верном направлении.

«Рено» в Формуле-1 с 1970-х, и мы всегда проявляли лояльность. Если говорить о будущем, то важно не забывать свои корни, свою историю. Автоспорт вносит уникальный вклад в развитие промышленности, и это не только маркетинговая активность. Гонки — это эмоции, а «Рено» живёт эмоциями. Автоспорт многое для нас значит. Мы десятилетиями участвуем в Формуле-1 и намерены ещё долго быть здесь», – приводит слова Абитебуля Autosport.