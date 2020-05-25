«Намерены ещё долго быть здесь». Лимит бюджетов повысит шансы «Рено» остаться в Формуле-1

Руководитель команды «Рено» Сириль Абитебуль считает, что новый курс Формулы-1, включающий широкий пакет мер по снижению затрат, повысит шансы французского автопроизводителя остаться в чемпионате.
«Мы находимся в серьёзном кризисе, и сейчас трудно предположить, каков будет на самом деле глобальный экономический эффект от пандемии. Однако более справедливое распределение призовых, снижение потолка расходов – мы годами выступали за такие величины. Для нас это очень хорошо. Бюджетный лимит теперь близок к тому уровню, с которым мы обычно работали. Это лучшая бизнес-модель, на мой взгляд. Если в прошлом многие производители смогли присоединиться к серии, то сейчас условия для этого будут ещё лучше.
В Формуле-1 тратились безумные деньги на разработку двигателей, и теперь наконец это изменится. Наш голос был услышан, здравый смысл возобладал. Уверен, теперь мы движемся в верном направлении.
«Рено» в Формуле-1 с 1970-х, и мы всегда проявляли лояльность. Если говорить о будущем, то важно не забывать свои корни, свою историю. Автоспорт вносит уникальный вклад в развитие промышленности, и это не только маркетинговая активность. Гонки — это эмоции, а «Рено» живёт эмоциями. Автоспорт многое для нас значит. Мы десятилетиями участвуем в Формуле-1 и намерены ещё долго быть здесь», – приводит слова Абитебуля Autosport.
- 25 мая 2020
-
15:47
-
15:13
-
14:50
-
14:27
-
13:56
-
12:51
-
11:54
-
11:05
-
10:44
-
10:27
-
09:58
-
09:05
-
00:59
- 24 мая 2020
-
23:15
-
22:50
-
21:34
-
20:51
-
19:53
-
18:36
-
18:01
-
16:35
-
16:12
-
14:41
-
13:41
-
12:59
-
11:58
-
10:42
-
09:51
-
00:44
- 23 мая 2020
-
23:22
-
22:59
-
21:09
-
20:16
-
19:20
-
17:58