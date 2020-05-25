Хайдфельд: в «Мерседесе» Хэмилтон и Феттель не будут работать как команда

Бывший пилот Формулы-1 Ник Хайдфельд объяснил, почему дуэт Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля не выгоден «Мерседесу».
«Думаю, это нереально. И хотя Тото Вольф говорит, что нужно смотреть в первую очередь на скорость, а у Себа с этим проблем нет, имя Феттеля ничего не даёт «Мерседесу». Они, конечно, могут прислушаться к словам руководства Daimler, где заявляют: «Сейчас важен маркетинг, нам нужен немецкий водитель». Но тогда очень быстро могут возникнуть проблемы другого плана. Не потому что Себастьян не подходит «Мерседесу», а потому что Хэмилтон и Феттель не будут работать как команда.
Такой переход никому не нужен. Феттель не захочет идти в команду, зная, что там есть безоговорочный первый номер — Хэмилтон, который сейчас на пике карьеры. Для Льюиса также мало смысла в подобном напарнике. Да и «Мерседесу» это вряд ли понравится. Если в команде появится разлад из-за пилотов. Так что я не вижу такого варианта развития событий.
Я скорее вполне могу себе представить, что Феттель закончит карьеру. Ещё мне кажется интересным вариант с «Рейсинг Пойнт». Да, конечно, сейчас эта команда не может выигрывать гонки, но вскоре она будет переименована в «Астон Мартин» и получит заводской статус. И будет пользоваться достаточно существенной поддержкой «Мерседеса», – приводит слова Хайдфельда Motorsport-Total.
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