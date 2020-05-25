Формула-1 планирует заморозить модернизацию силовых установок в 2023 году
Руководство Формулы-1 намерено заморозить конструкции силовых установок с сезона 2023 года, прежде чем вводить новые правила по ним. Об этом сообщает RaceFans.
Производителям силовых установок будет разрешено вводить новые спецификации двигателя внутреннего сгорания, турбины и MGU-H один раз за сезон — в 2021, 2022 и 2023 годах. Затем доработка будет заморожена, а любые вмешательства будут возможны только по соображениям безопасности и под контролем ФИА.
Федерация намерена пересмотреть регламент на моторы в сезоне-2025, а до этого будут использоваться сегодняшние силовые установки, которые хорошо отработаны производителями и почти не имеют разницы в мощности.
Эти предложения отправлены командам и могут быть утверждены уже на этой неделе.
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