«Рено» примет решение о составе пилотов через несколько месяцев

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что французская команда не будет принимать решение относительно замены Даниэля Риккардо в ближайшие несколько месяцев.



«Пока мы не провели ни одной гонки и ни одной сессии. Позади лишь зимние тесты. У нас была обнадёживающая скорость, но это лишь тесты, я не знаю, насколько мы конкурентоспособны. Команды анализируют данные, но до первой квалификации сезона рано делать выводы. Нужно определить приоритетные области для развития болида, прежде чем принимать какие-либо решения.



Нам нужно выделить время на сбор информации, понять, что мы делаем верный выбор. Решение о составе пилотов будет важным, поскольку пилот, который присоединится к нам в 2021 году останется с нами и в сезоне-2022. Регламент изменится, но у нас будут прежние амбиции, так что нам нужно выбрать подходящих пилотов. Волна переходов уже позади, следующая наступит через несколько месяцев. Мы дождёмся второй волны, но точно не будем принимать решение раньше», — приводит слова Сирирля Абитебуля Motorsport.